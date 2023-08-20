Кими Райкконен: В NASCAR у всех есть шансы на успех

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В этот уик-энд Кими Райкконен выйдет на старт гонки NASCAR на трассе дорожного типа в Уоткинс-Глен за рулём Chevrolet Camaro №91 команды Trackhouse Racing.

Поскольку у него не слишком богатый опыт пилотирования техники такого типа, да и тот датирован 2011 годом, то финский гонщик изначально скромно заявлял, что конкретные спортивные задачи перед ним не стоят, но после первых тестов, состоявшихся на прошлой неделе, несколько изменил тональность своих комментариев.

Команды NASCAR перешли на машины нового поколения только в этом году, и, по мнению Кими, в этих условиях у всех гонщиков примерно равные шансы на успех.

«Полагаю, в этой серии у всех в любой момент есть равные шансы на победу в гонке, и это здорово, – заявил он в интервью агентству Associated Press. – По разговорам с другими людьми о новой машине я понял, что у каждого примерно равные возможности. Все команды по-прежнему находятся на стадии изучения новой машины.

Джастин Маркс, совладелец Trackhouse Racing, с самого начала был очень честен и прямо заявил, что никто не обещает мне скорого успеха. Единственное, что мы можем сделать – это максимально выложиться и надеяться на хороший результат.

Какую гоночную категорию ни возьми, никогда нельзя прогнозировать, как будут развиваться события. Поэтому я доверял тому, что мне говорил Джастин, ведь дела его команды идут очень неплохо. В NASCAR может произойти всё, что угодно».

В гонке, которая пройдёт в воскресенье, Райкконен будет не единственным представителем европейского автоспорта: на старт также выйдет Даниил Квят, в прошлом выступавший в Формуле 1 за Toro Rosso/AlphaTauri и Red Bull Racing, а также Майк Роккенфеллер, победитель «24 часов Ле-Мана» и экс-чемпион DTM.

Российскому гонщику предстоит пилотировать Toyota №26 новой команды Team Hezeberg, а опытный немец выступает за Spire Motorsports за рулём Chevrolet №77.

В субботу в полдень в Уоткинс-Глен (в Москве в это время будет семь вечера) стартуют тренировки, на которые в NASCAR отводится всего 20 минут, а через час начнутся квалификационные заезды.