Кристиан Хорнер и его жена рассердили своих соседей

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Кристиан Хорнер и Джери Хoллиуэлл поженились в 2015 году, и теперь бывшая участница знаменитой группы Spice Girls часто бывает на гонках, у семьи обширное поместье недалеко от старинного английского города Банбери, которое они продолжают активно благоустраивать.

Однако их очередной проект вызвал гнев соседей, чьи угодья расположены в непосредственной близости от владений семьи руководителя команды Red Bull Racing. Дело в том, что Джери Хорнер давно увлекается лошадьми и держит на территории поместья этих благородных животных. Но старая конюшня уже стала тесной, поэтому была построена новая, причём весьма впечатляющих размеров – на 14 лошадей.

Однако соседи пожаловались на семью Хорнеров в местные органы власти графства Оксфордшир, уверяя, что огромная конюшня была сооружена без соответствующих разрешений, что постройка, которую они назвали «уродливой», не только портит вид, но даже мешает прохождению сигналов мобильной связи.

Чем завершится конфликт, пока неясно.