Лео Турини о Фредерике Вассёре и Джоне Элканне

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Обычно журналисты, пишущие об автоспорте, не то чтобы скрывают свои болельщицкие предпочтения, но стараются их не афишировать. Но к итальянским журналистам это, пожалуй не относится. Например, Лео Турини никогда не скрывал своего особого отношения к Ferrari, искренне радовался её успехам на протяжении полувека как минимум и не менее горько переживал её поражения.

Сейчас в истории Скудерии очередной сложный период, и вот как Турини оценивает то, что происходит с любимой командой в 2023 году…

По-моему, Шарль Леклер и Карлос Сайнс вполне нормально работают вместе, так что дело тут не в отсутствии сотрудничества. Они стараются максимально применять свой опыт и гоночное чутьё, а то, что каждый старается опередить напарника – вполне нормально. Парадокс в том, что для гонщика это становится важным именно тогда, когда машина не позволяет бороться за победы. Тогда ничего не остаётся, как показать всем, что ты быстрее и лучше того парня, что пилотирует точно такую же машину.

Сайнс и Леклер не помышляют о борьбе за титул, поэтому стараются добиться превосходства друг над другом. При этом они в полной мере лояльны команде, и в этом проявляется определённый дуализм, поскольку они ещё и должны сотрудничать.

Если говорить о Фредерике Вассёре, то оценивать его работу пока рано. Любому руководителю нужно дать время проявить себя. Возможно, что-то можно будет говорить только через год, когда станет понятно, какие перемены происходят в команде, какие в неё пришли специалисты, какие результаты она показывает.

В этом году он оказался в ситуации, в которой любому бы пришлось очень непросто: Вассёр пришёл в команду, когда машина уже была готова, коллектив сформирован Маттиа Бинотто, и у обоих гонщиков были подписаны долгосрочные контракты. Причём я бы то же самое сказал, если бы он пришёл, и Ferrari сразу выиграла бы семь Гран При подряд. В общем, вернёмся к этой теме через год. Но он производит впечатление уверенного в себе и очень целеустремлённого человека.

Не сомневаюсь, Вассёр уже понял, с чем связаны ограничения, мешающие эффективной работе инженерно-конструкторского департамента Ferrari. Если в команду действительно переходит Лоик Серра, известный по работе в Mercedes – я говорю «если», потому что в таких случаях всегда нужно дождаться официального подтверждения – то это будет неплохим приобретением.

Разумеется, одного специалиста мало, необходимо создать полноценную структуру. Я хорошо помню, что в основе «команды мечты», в своё время созданной Лукой ди Монтедземоло, была целая группа специалистов, достаточно вспомнить Росса Брауна, Рори Бёрна и других. Их было много, и все они отлично трудились сообща. Я не верю в «театр одного актёра». Даже такой гений как Эдриан Ньюи в одиночку не сможет добиться радикальных перемен.

Важно пригласить в команду компетентных и честолюбивых специалистов и правильно распределить сферы ответственности. Я хочу подчеркнуть, что увольнять из Ferrari никого не надо. Вспомните, что произошло с Альдо Костой, Джеймсом Эллисоном, Лоренцо Сасси… Все, кто из Скудерии перешёл в другие команды, работали там очень успешно. Необходимо добиться интеграции новых людей в существующий коллектив, и мне кажется, что Вассёр занимается именно этим.

А вот к Джону Элканну, президенту Ferrari, у меня очень критическое отношение. Все знают, что у него никогда не было страсти к гонкам, но он имеет на это право. Но он обязан делать всё, что в его власти, чтобы Скудерия стала одним из претендентов на победы. Необязательно побеждать всегда, но надо хотя бы реально бороться за победы.

Я бы добавил, что у Джона есть и важная заслуга: это он захотел, чтобы Ferrari вернулась в Ле-Ман и добилась там победы. Надеюсь, понятно, что теперь он должен не меньше внимания уделять и Формуле 1. Он уже в течение пяти лет занимает пост президента компании и вряд ли хочет, чтобы его запомнили как лузера, если говорить о гоночной стороне дела.