Лоусон попал в аварию на старте и не набрал очков

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Задача Лиама Лоусона выиграть титул в японской серии Super Formula серьёзно осложнилась после событий, произошедших на старте сегодняшней гонки, проходившей на автодроме в Мотеги.

Новозеландский гонщик, резервный пилот Red Bull Racing, вчера вышел в лидеры личного зачёта: один призовой балл, заработанный за 3-й результат, показанный в квалификации, позволил ему сравняться по очкам с Ритомо Миата, но у Лиама было на одну победу больше.

Однако сегодня он стал участником жутковатого инцидента, произошедшего в первые секунды гонки: Лиам стартовал с 3-й позиции, сразу попытался прорваться вперёд и атаковал Томоки Ноири, своего напарника по Team Mugen и обладателя поула. Но на выходе из 2-го поворота машину Лоусона развернуло, она оказалась посреди трассы, и в неё на полном ходу врезались два других участника гонки, Тадасуке Макино и Юхи Секигучи.

Со стороны авария казалась очень серьёзной, но, к счастью, никто не пострадал. Гонка была остановлена красными флагами, стюарды признали, что никакой вины Ноири в случившемся не было, но самое удивительное в том, что за время, оставшееся до рестарта, механики Team Mugen успели отремонтировать машину Лоусона, и он вернулся на трассу.

Разумеется, за возвращение в боксы, когда пит-лейн был закрыт, гонщик был оштрафован, отбыл наказание и в итоге смог финишировать 13-м.

Миата при этом заработал очки за 4-е место и вернул себе лидерство в чемпионате. Лоусон остался на второй строчке личного зачёта, но теперь уступает 8 очков. Благодаря сегодняшней победе Ноири поднялся на третье место, и у него всего на пару очков меньше, чем у Лиама, так что вполне реальные шансы на титул есть и у него.

До завершения сезона остаётся две гонки, они пройдут в последний уик-энд октября трассе в Сузуке, которая примет сдвоенный финальный этап японской серии.