Автоспорт
На гонках Вольффа при необходимости заменит Д’Амброзио
Тото Вольфф заявил, что если ему по тем или иным причинам придётся пропустить тот или иной этап сезона, то обязанности руководителя команды Mercedes будет выполнять Жером Д’Амброзио.
37-летний бельгиец, экс-пилот Формулы 1, в своё время выступавший за российскую команду Marussia, а также до прошлого года руководивший Venturi Racing в Формуле E, с марта 2023-го отвечает за молодёжную программу Mercedes.
Но уже тогда Вольфф, комментируя его назначение, подчеркнул, что хочет проследить за тем, как Д’Амброзио будет расти как менеджер. Примерно в тот же период, точнее, в феврале, Джеймс Ваулз, бывший главный стратег Mercedes, стал руководителем команды Williams, и место рядом с Вольффом в дни гоночных уик-эндов занял Жером. Судя по всему, он оправдал возложенное на него доверие.
«Если я пропущу гоночный уик-энд, Жером меня заменит, – приводит слова Вольффа французское издание Auto Hebdo. – За 11 лет моей работы в команде такое было только три раза, но подобные ситуации надо предвидеть. Теперь ему предстоит завоевать доверие команды и паддока, время на это у него есть, но если я не смогу быть на гонке, он меня заменит.
В прошлом году Жером отлично справился с делом, когда руководил командой Venturi в Формуле E. Конечно, это небольшая структура, и её нельзя сравнивать с нашим коллективом, в котором работает 2500 человек. Однако он уже активно участвует в работе команды…, и у меня складывается впечатление, что у него есть всё необходимое, чтобы справиться с этой ролью».
При этом пока не ясно, дебютирует ли Д’Амброзио в этом качестве уже на предстоящем Гран При Нидерландов, ведь в дни августовского отпуска Вольфф получил травму.