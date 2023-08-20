На гонках Вольффа при необходимости заменит Д’Амброзио

5

Тото Вольфф заявил, что если ему по тем или иным причинам придётся пропустить тот или иной этап сезона, то обязанности руководителя команды Mercedes будет выполнять Жером Д’Амброзио.

37-летний бельгиец, экс-пилот Формулы 1, в своё время выступавший за российскую команду Marussia, а также до прошлого года руководивший Venturi Racing в Формуле E, с марта 2023-го отвечает за молодёжную программу Mercedes.

Но уже тогда Вольфф, комментируя его назначение, подчеркнул, что хочет проследить за тем, как Д’Амброзио будет расти как менеджер. Примерно в тот же период, точнее, в феврале, Джеймс Ваулз, бывший главный стратег Mercedes, стал руководителем команды Williams, и место рядом с Вольффом в дни гоночных уик-эндов занял Жером. Судя по всему, он оправдал возложенное на него доверие.

«Если я пропущу гоночный уик-энд, Жером меня заменит, – приводит слова Вольффа французское издание Auto Hebdo. – За 11 лет моей работы в команде такое было только три раза, но подобные ситуации надо предвидеть. Теперь ему предстоит завоевать доверие команды и паддока, время на это у него есть, но если я не смогу быть на гонке, он меня заменит.

В прошлом году Жером отлично справился с делом, когда руководил командой Venturi в Формуле E. Конечно, это небольшая структура, и её нельзя сравнивать с нашим коллективом, в котором работает 2500 человек. Однако он уже активно участвует в работе команды…, и у меня складывается впечатление, что у него есть всё необходимое, чтобы справиться с этой ролью».

При этом пока не ясно, дебютирует ли Д’Амброзио в этом качестве уже на предстоящем Гран При Нидерландов, ведь в дни августовского отпуска Вольфф получил травму.