В Alpine предложат молодым гонщикам выступать в WEC

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В будущем слушатели молодёжной Академии Alpine получат возможность набираться опыта в гонках на выносливость в период, пока в команде Формулы 1 нет вакансий.

Спортивное подразделение французского концерна Renault активно участвует в WEC, и в 2024 году эта программа должна выйти на новый уровень, поскольку в Alpine совместно с Oreca занимаются разработкой новейшего гиперкара класса LMDh, который должен заменить машину A480 с 4,5-литровым атмосферным мотором Gibson V8.

«Перед молодыми гонщиками, ожидающими вакансии, открываются различные возможности, – рассказал Лоран Росси, исполнительный директор Alpine. – Разумеется, работа резервного пилота – это один вариант, а также вскоре у нас появятся места в программе LMDh.

Нам представляется, что благодаря этому мы сможем организовать работу с молодёжью несколько лучше, чем было в недавнем прошлом, когда у нас было полно хороших талантливых гонщиков, но всем не хватало мест. Теперь же мы стараемся это исправить».

Для Alpine есть прямой резон упорядочить работу с молодыми пилотами, поскольку их команда Формулы 1 уже оказалась в достаточно неприятной и нелепой ситуации, когда объявила, что Оскар Пиастри займёт место Фернандо Алонсо, который решил перейти в Aston Martin, однако австралиец отказался от продолжения сотрудничества с ней в следующем сезоне.

В этом году именно он выполняет обязанности резервного пилота, однако вскоре выяснилось, что у него уже подписан контракт с McLaren, и каким образом разрешится ситуация, пока неясно. Похоже, что все стороны конфликта взяли некую паузу, хотя руководитель Alpine F1 уже говорил о том, что они скорее всего подадут на Пиастри в суд.

Росси также дал понять, что Алонсо предлагалось участие в заводской программе LMDh, ведь у него богатый опыт выступлений в гонках на выносливость, однако испанец заранее предупредил, что у него другие планы.

Когда его спросили о возможном возвращении в WEC, Фернандо ответил: «Не в ближайшей перспективе. Думаю, что я полон сил и настроен на Формулу 1. Мне очень интересно посмотреть, как всё будет складываться в следующем году, во втором сезоне с начала действия нового технического регламента. В чемпионате появится Гран При Лас-Вегаса, может быть, мы будем гоняться в Южной Африке – всё это выглядит довольно привлекательно.

Я вообще не думаю ни о гонках спорткаров, ни об IndyCar, во всяком случае, сейчас об этом речь не идёт. Я полностью сосредоточен на Формуле 1».