Валттери Боттас в Колорадо выиграл забавный конкурс

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Валттери Боттас уже не первый год во время летнего перерыва в чемпионате отправляется в Америку, чтобы выступить в гравийной велогонке в штате Колорадо.

Но если раньше он в основном делился информацией только о своих спортивных успехах, то на этот раз сообщил, что одержал победу в соревнованиях иного рода.

Основные события гонки SBT Gravel пройдут завтра, но уже накануне состоялась короткая гонка по подъёму на холм, проходившая по весьма весёлому сценарию: Валттери выступил там в костюме Даффмена, одного из персонажей легендарного мультсериала «Симпсоны».

«Даффмен выступил в гонке по подъёму на холм и выиграл конкурс на лучший костюм, – рассказал Боттас на своих страницах в социальных сетях. – Даффмен выиграл такое количество пива, сколько он весит, и всё это раздал публике, пришедшей посмотреть гонку, а также её участникам».