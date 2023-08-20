Участники протеста в Сильверстоуне предстали перед судом

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Шесть участников несанкционированной акции протеста, появившихся на трассе в Сильверстоуне в самом начале Гран При Великобритании, в пятницу предстали перед судом.

Днём 3 июля они перелезли через защитные барьеры в районе прямой Wellington, самого быстрого участка трассы, после чего сели на асфальт. Но можно сказать, что акция практически не сработала, поскольку в первом повороте после старта произошла драматическая авария с участием гонщика Alfa Romeo Гуаньюя Чжоу, сразу был объявлен режим автомобиля безопасности, и вскоре гонка была остановлена красными флагами.

Шестерым участникам акции, четверым мужчинам и двум женщинам, были предъявлены обвинения в сговоре с целью нарушения общественного порядка, и все они вчера появились в зале суда в Нортгемптоне.

Четверо из них были отпущены под залог до следующего слушания, назначенного на 3 октября, но двое – 21-летний Луи Маккензи и 29-летний Джошуа Смит – пока оставлены под арестом.

Суд продолжится в октябре: ожидается, что на следующем заседании у участников протестной акции будет возможность либо отвергнуть предъявленные обвинения, либо признать их.