Зак Браун и Эдриан Ньюи обменялись кепками

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Все, кому знакомы традиции и обычаи Формулы 1, знают, что униформа и прочие атрибуты символики, характеризующие принадлежность к той или иной команде – вовсе не условность, а очень важное и серьёзное дело.

Увидеть, чтобы гонщики или сотрудники одной команды примеряли, например, бейсболки других цветов, просто невозможно, кроме каких-то исключительных случаев.

Но, во-первых, к начальству это относится меньше всего, а во-вторых, любопытный эпизод, произошедший сегодня в калифорнийском Монтерее, можно считать как раз таким особым случаем.

Традиционный ежегодный фестиваль «Автомобильная неделя» заканчивался, и некоторые его участники решили по такому случаю. отправиться в ресторацию, чтобы это дело как следует отметить.

Люди в упомянутой компании тоже подобрались особенные, и вот как об этом поведал в социальных сетях Зак Браун, исполнительный директор McLaren Racing: «Автомобильную неделю в Монтерее завершили отличной трапезой вместе с поистине легендарными личностями! Это были глава корпорации Ford Джим Фарли, девятикратный победитель Ле-Мана Том Кристенсен, а также человек в кепке McLaren, который кое-что понимает в конструировании гоночных машин!»

Даже беглого взгляда на фотографии, которыми поделился Браун, вполне достаточно, чтобы разглядеть: за столом в яркой оранжевой кепке сидит не кто иной, как руководитель технического департамента Red Bull Racing Эдриан Ньюи!

Но и на Заке Брауне совершенно не характерная для него бейсболка Red Bull, поэтому продолжим эту весёлую цитату: «Эдриан, а тебе идёт! И очень разумно с его стороны было сделать ответный ход и добыть кепку для меня! В следующий уик-энд команды McLaren F1 и Arrow McLaren ждут новые гонки!»

Остаётся привести комментарий одного из болельщиков, который на этот эпизод отреагировал очень правильно: «Вот так и рождаются слухи!»