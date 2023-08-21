Алонсо рассказал, чем займётся после ухода из Формулы 1

13

Фернандо Алонсо продолжит выступать в Формуле 1 в следующем сезоне, но будет его нынешний контракт с Aston Martin последним или он продолжит карьеру в 2025-м, сейчас не знает и сам испанский гонщик. Однако Фернандо рассказал, чем займётся, когда окончательно завершит выступления в Формуле 1.

Фернандо Алонсо: «Я даю 99%, что постараюсь вновь выступить в ралли-рейде «Дакар». Неправильно говорить, что третий титул в Формуле 1 имеет для меня меньший приоритет – он входит в число моих приоритетов, но и победа в «Дакаре» тоже в числе моих высших приоритетов.

Возможно, следующую попытку я предприму через восемь-десять лет или позже, но я буду очень рад, если смогу побороться за победу. Если к победам в Формуле 1 и гонкам на выносливость я добавлю победу в «Дакаре», то буду считать, что действительно добился чего-то особенного и как гонщик, и как человек. Сейчас именно такие цели я ставлю перед собой».

В конце 2018 года Фернандо на два года ушёл из Формулы 1. По словам гонщика, это время позволило ему со стороны взглянуть на чемпионат и изменить свой подход к общению с болельщиками после возвращения.

«Я увидел, насколько Формула 1 отличается от других гоночных серий, – продолжает Фернандо Алонсо. – Атмосфера в Формуле 1 более эгоистичная и в каком-то смысле гламурная, но при этом в чём-то фальшивая. У меня нет сомнений, что в Ле-Мане, IndyCar или «Дакаре» больше чистого автоспорта.

Формула 1 по-своему привлекательна, люди хотят приезжать на гонки и смотреть их по телевизору. Два года вне Формулы 1 я тоже смотрел трансляции по телевизору и стал больше ценить вещи, которые раньше мне не нравились.

Национальный гимн, парад пилотов, больший доступ прессы и телекамер – гонщики ненавидят такие моменты. Однако когда я наблюдал за всем этим из своей комнаты, то понял, что скучаю. Те несколько гонщиков, которые улыбались немного больше остальных, из дома казались симпатичнее. Поэтому после возвращения я стал более расслабленным в подобных вопросах.

Теперь я больше думаю о болельщиках, о работе телевизионщиков, поскольку понял, насколько такие вещи важны. И два года вне Формулы 1 помогли мне это понять».