Браун знает, что нужно сделать, чтобы удержать Норриса

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Зак Браун уверен, что прогресс McLaren, достигнутый в середине сезона, был крайне важен и сам по себе, но ещё и потому, что Ландо Норрис получил убедительное подтверждение возможностей команды, за которую выступает с 2019 года.

Норриса считают одним из самых талантливых гонщиков чемпионата, и его связывает с McLaren долгосрочный контракт, однако ходили слухи, что многочисленные проблемы его уже несколько утомили, и он подумывает перейти в другую команду.

«Думаю, всё это чрезвычайно важно для всех нас, поскольку показывает, что мы способны добиваться своего, – заявил исполнительный директор McLaren в интервью ESPN. – Впрочем, Норрис с нами ещё не открыл счёт победам. Он любит McLaren, это его семья, поэтому я не сомневаюсь, что он хотел бы выиграть титул именно с нашей командой.

Полагаю, лучшее, что мы можем сделать, чтобы его удержать – это продемонстрировать наши возможности. Речь не о том, надо ли как-то специально его обхаживать или не надо – речь о том, чтобы предоставить ему машину, получив которую, он бы сказал самому себе: "Думаю, с этой командой я смогу выиграть чемпионат мира"».

Андреа Стелла, сменивший Джемса Ки на посту технического директора McLaren, занимается реформированием инженерного департамента команды, из Ferrari в неё перейдёт Давид Санчес, из Red Bull Racing – Роб Маршалл. А совсем недавно на базе в Уокинге была введена в эксплуатацию новая аэродинамическая труба.

«После летнего перерыва мы уже начинаем в ней работать, – подтвердил Браун. – Для этого всё готово, нужно лишь ещё какое-то время, чтобы всё отладить. Теперь у нас есть аэродинамическая труба, новый симулятор, обновлён производственный участок. Команда работает стабильно, и вскоре к нашим талантливым специалистам присоединятся новые. У нас есть все необходимые финансовые ресурсы.

Просто нужно ещё немного времени, чтобы мы смогли продемонстрировать реальный прогресс. В 2026 году в Формуле 1 произойдёт масштабная перезагрузка, и тогда у нас уже не будет оправданий. Пока Норрис будет видеть, что скорость у нас есть, и мы продолжаем развиваться, думаю, он будет уверен в способности команды выигрывать чемпионаты».