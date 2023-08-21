Гран При Нидерландов: Ставки букмекеров

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Букмекерская контора William Hill опубликовала курс ставок на победу в Гран При Нидерландов.

Макс Ферстаппен уверенно продолжает победную серию: на прошлом этапе в Спа гонщик Red Bull Racing одержал десятую победу в сезоне. Нет ничего удивительного, что букмекеры считают гонщика Red Bull Racing фаворитом домашней гонки в Зандфорте.

Коэффициент на победу Макса составляет всего 1,25. Шансы на успех его напарника Серхио Переса, который в рейтинге букмекеров занимает второе место, оцениваются в 7,6 раза ниже.

Что касается шансов на победу в Нидерландах пилотов остальных команд, то букмекеры отдают предпочтение гонщику Mercedes Льюису Хэмилтону.

Ставки букмекеров: Победа в Гран При Нидерландов Ферстаппен 1.25 Перес 9.50 Хэмилтон 15.00 Норрис 19.00 Леклер, Пиастри 26.00 Расселл 34.00 Сайнс 41.00 Алонсо 51.00 Стролл 201.00 Окон, Гасли 251.00 Боттас, Чжоу, Хюлкенберг, Магнуссен, Риккардо, Цунода, Элбон, Сарджент 501.00

Ставки на титул в личном зачёте и на победу в Кубке конструкторов уже давно не принимаются.