Култхард пилотировал Red Bull RB7 в центре Копенгагена

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Вчера ближе к вечеру вдоль Остер-алле, одной из улиц, что недалеко от центра Копенгагена, собралось немало публики, желавшей вновь посмотреть показательные выступления гонщиков Red Bull – от каскадёров-мотоциклистов до мастеров дрифта и экс-пилота Формулы 1 Дэвида Култхарда.

«Вновь» – потому что жителей столицы Дании такими гоночными шоу не удивить, они и в предыдущие годы проходили здесь достаточно регулярно, но неизменно вызывали большой интерес.

Так было и на этот раз. Все участники гоночного праздника порадовали местных жителей и туристов, продемонстрировали своё искусство и возможности своей техники. В общем, было и весело, и интересно, и громко! Разумеется, многие отдельно отмечали звук атмосферного двигателя V8, установленного на RB7, машине 2011 года, за рулём которой Дэвид Култхард, дымя резиной, крутил «пончики». Кстати, погода тоже не подвела.

Как прокомментировал один из свидетелей субботних событий: «Вчера впервые в реальной жизни видел и слышал машину Формулы 1. Вот это звук, доложу я вам!»