Ландо Норрис: Надо сохранить набранный темп

Летний перерыв в чемпионате закончился, команды возобновили работу, в том числе и McLaren, и подготовка к Гран При Нидерландов идёт полным ходом. Если Ландо Норрис уже не раз выступал в Зандфорте, то Оскару Пиастри предстоит освоиться на новой для него трассе.

Ландо Норрис: «Мы вернулись! Я отлично провёл время, когда был в отпуске, общался с друзьями, с семьёй и, конечно, играл в гольф. Чувствую, что отдохнул и теперь готов вновь заняться гонками, ведь впереди два этапа, которые пройдут подряд с недельным интервалом.

Сначала мы отправимся в Зандфорт. Это очень интересная трасса с профилированными поворотами, где можно выбирать разные траектории. Кроме того, там всегда отличная атмосфера, что делает уик-энд ещё более ярким.

По ходу первой части сезона команда отлично потрудилась, занимаясь модернизацией машины, и на этой неделе я вновь работаю вместе со всеми на базе в Уокинге, ведь нам надо постараться сохранить набранный темп.

Хотя нас ждёт гонка на сложной трассе, мы намерены сделать всё, что в наших силах, и продолжать зарабатывать очки».

Оскар Пиастри: «Предвкушаю возвращение на гоночные трассы после летнего перерыва. Я славно провёл время на каникулах, наслаждался солнцем и чувствую, что зарядился энергией, которая мне понадобится во второй половине сезона.

Впереди Гран При Нидерландов. Трасса в Зандфорте для меня новая, поэтому я занимаюсь на симуляторе и работаю с инженерами, чтобы как можно лучше подготовится к предстоящему уик-энду. С удовольствием вернусь за руль машины, чтобы увидеть на трибунах множество болельщиков McLaren и порадовать их хорошими результатами».

Андреа Стелла, руководитель команды: «Летний перерыв позади, пора вновь заняться гонками. Хорошо, что команда отдохнула и восстановила силы перед оставшимися десятью Гран При. На предыдущих четырёх этапах мы показывали неплохие результаты, однако при этом выяснилось, что есть ряд областей, в которых необходимо добиться улучшений.

Зандфорт – одна из тех трасс, где довольно короткий круг, но много интересных поворотов. Уникальность этого автодрома в том, что он расположен вреди песчаных дюн, поэтому для трассы характерно чередование подъёмов и спусков, и вообще у неё сложная конфигурация.

Благодаря неустанной работе команды нам удалось заметно прибавить с начала сезона, и во второй части чемпионата мы намерены добиться дальнейших улучшений».