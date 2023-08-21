Леклер: Цель Ferrari – второе место по итогам сезона

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Первую половину сезона Ferrari закончила на четвёртом месте в Кубке конструкторов с отставанием в 56 очков от Mercedes – второй команды чемпионата. Гонщик Скудерии Шарль Леклер считает, что до конца сезона его команда ещё сможет опередить соперников и занять второе место.

«Наша реалистичная цель на вторую половину сезона должна заключаться в том, чтобы постараться занять второе место в Кубке конструкторов, хотя сделать это будет непросто, – приводит слова Шарля Леклера издание Racingnews365. – Команда McLaren вернулась в борьбу, а Mercedes всегда были сильны. В последнее время Aston Martin немного откатилась назад, но у меня нет сомнений, что и они прибавят.

Как я сказал, наша цель – второе место. Во второй половине сезона у нас будут новинки. Надеюсь, обновления повлияют на расстановку сил и помогут нам добиться поставленной цели».