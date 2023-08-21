Лиам Лоусон: Моя цель – Формула 1

2

Лиам Лоусон уверяет, что его целью по-прежнему остаётся Формула 1, хотя понимает, что развитие карьеры во многом зависит от результатов, которых он добьётся в японской серии Super Formula.

«Всё зависит от того, на каком месте я завершу чемпионат в этом году, – приводит Speedcafe слова новозеландского гонщика. – Честно говоря, если до конца сезона я продолжу сражаться в первых рядах, то буду считать, что сделал максимум возможного. Но моя цель – Формула 1.

В Super Formula я соревнуюсь с парнями, которые намного старше меня, и здесь чувствуется, что уровень взаимного уважения между гонщиками намного выше.

Понятно, что Ф2 и Ф3 мы все стремимся к одной и той же цели, при том что попасть в Формулу 1 сейчас очень сложно, и мы сражаемся за право занять одно или два места, которые всё равно никому не достаются. В общем, в Европе все очень жёстко конкурируют друг с другом, тогда как в Super Formula я оказался в иной ситуации.

Многие здешние профессиональные гонщики связывают свою карьеру только с этой серией, но обычно одновременно выступают ещё и в Super GT, так что они уже всего достигли. Тогда как для меня Super Formula – лишь промежуточная ступень, и я не думаю, что есть смысл оставаться здесь ещё на сезон».

Однако Лоусон очень серьёзно усложнил себе задачу в минувшее воскресенье, когда стал виновником впечатляющей аварии, произошедшей на старте гонки на трассе в Мотеги, и мы об этом рассказывали.

Вот как он сам прокомментировал случившееся на своих страницах в социальных сетях: «Я увидел возможность (побороться за лидерство) и решил её использовать. Я рад, что в аварии никто не пострадал, и очень горжусь нашей командой, которая отлично сработала, отремонтировав мою машину».

Теперь во время сдвоенного финального этапа сезона, который пройдёт в Сузуке в последний уик-энд октября, Лиаму предстоит бороться за титул не одним, а с двумя соперниками. Пока он остаётся на второй строчке личного зачёта, но отстаёт от лидера чемпионата, Ритомо Миата, на 8 очков, а Томоки Ноири, своего напарника по Team Mugen, опережает всего на два очка.



«Мои действия на старте были агрессивными, но я настаиваю на том, что меня вытеснили с трассы, – заявил Лоусон после гонки. – Это был затяжной поворот, и на входе в него колёса моей машины поравнялись с колёсами машины соперника. Возможно, я действовал слишком агрессивно, и мне надо было остаться на второй позиции, но я гонщик, поэтому всегда пытаюсь использовать любой шанс».