NASCAR: Райкконен показал 27-е время в квалификации

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Кими Райкконен никогда раньше не выступал на трассе в Уоткинс-Глен, а формат уик-энда в этой серии такой, что на тренировках каждый гонщик проводит на трассе всего 20 минут, после чего сразу следует квалификация.

В итоге Кими за рулём Chevrolet Camaro №91 команды Trackhouse Racing показал 27-е время среди 39-ти участников, но считает, что для начала и это неплохо.

«Конечно, мне бы хотелось проехать побольше кругов, ведь я чувствовал, что потенциал у нас есть, но не был уверен, какие траектории надо выбирать, – с улыбкой прокомментировал финн после квалификации. – Кругов было явно недостаточно, чтобы всё собрать воедино, но удовольствие я получил!

В целом всё прошло примерно так, как я ожидал, но всегда есть разница между ощущениями на симуляторе и на реальной трассе. Какие-то нюансы на симуляторе никогда не воспроизводятся, но хотя бы я получил представление о трассе.

Думаю, что в ходе квалификации на каких-то участках мне надо было действовать лучше, но с другими, как мне казалось, я справился нормально. Но всё идёт хорошо, ведь я ни на что не рассчитывал и при этом оказался где-то в середине, так что всё нормально.

Вечером вместе с командой мы продолжим работать, чтобы я получше усвоил правила и не допускал каких-то глупых ошибок. Также надо будет кое-что сделать с машиной, ведь мы знаем, с чего начинали и как потом работали с настройками. Надеюсь, нам удастся что-то улучшить. Сегодня мы уже добились прогресса между первой сессией и квалификацией – надеюсь, так будет и перед гонкой».

Стоит добавить, что Кими был лучшим из европейских гонщиков, выступающих в Уоткинс-Глен в этот уик-энд: с его 27-м результатом он уступил победителю квалификации, Чейзу Эллиотту, всего 1,347 секунды; Майк Роккенфеллер показал 33-й результат (– 2,106 секунды), Даниил Квят – 36-й (– 2,652 секунды).