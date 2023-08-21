Сезон слухов: Джовинацци может заменить Магнуссена?

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Во время летнего перерыва некоторым казалось, что это лето выдалось необычно спокойным по части слухов о возможных перестановках в командах – некоторые даже переживали, что и поговорить не о чем.

Но вот пауза в чемпионате завершилась, команды возвращаются к работе, и мельница слухов завертелась вновь. Особых сенсаций нам не обещают, но некоторые знакомые имена неожиданно зазвучали вновь. Например, Николаса Латифи, но не потому, что он хочет вернуться за руль гоночной машины – таких планов у него нет, и канадец собирается заняться совсем другими делами. Но авторы текста, появившегося на RacingNews365, упомянули Латифи совсем по другому поводу.

Понятно, что Алекс Элбон показывает впечатляющую скорость за рулём далеко не самой быстрой машины, и за него беспокоиться не стоит. А вот на счету дебютанта сезона Логана Сарджента до сих пор нет очков, но, во-первых, в Гроуве в целом удовлетворены его прогрессом, во-вторых, якобы американскому гонщику обеспечена солидная спонсорская поддержка. которая в денежном выражении составляет даже более заметную часть бюджета Williams, чем в своё время приносила команде семья Латифи.

Следовательно, вопреки разного рода разговорам об интересе Williams к Мику Шумахеру, состав команды скорее всего не изменится. Впрочем, он не единственный гонщик, кто питает некие надежды стать новым напарником Алекса Элбона: в этом контексте также называют резервного пилота Aston Martin Фелипе Друговича, а также Джека Дуэна и Фредерика Вести, двух быстрых и достаточно перспективных гонщиков, выступающих в этом году в Формуле 2. Но их шансы невелики.

А вот в Haas состав может измениться, и связано это с тем, что в 2024 году новым её спонсором станет Alfa Romeo – поговаривают, что так будут называться силовые установки Ferrari, которые использует американская команда.

При этом продление контракта с Нико Хюлкенбергом – лишь вопрос времени, тогда как позиции Кевина Магнуссена далеко не так прочны. В качестве одного из возможных претендентов на его место называют Антонио Джовинацци, заводского гонщика Ferrari, в этом году выигравшего «24 часа Ле-Мана». Итальянский пилот за рулём машины с итальянским мотором – в теории неплохое сочетание, а как всё будет на практике, мы знаем уже достаточно скоро.

Впрочем, он не единственный, чью кандидатуру в Haas вместе с их новым спонсором могут рассматривать в прицелом на следующий год: как минимум есть ещё Тео Пуршер, лидирующий в личном зачёте Формулы 2. Француз – резервный гонщик Sauber, и в Alfa Romeo его отлично знают. К тому же, карьерой Пуршера занимается не кто иной, как Фредерик Вассёр, руководитель команды Ferrari, а это тоже существенный момент.

Но для того, чтобы повысить свои шансы на переход в Формулу 1, Тео должен выиграть титул в молодёжной серии.

Перемены не исключены и в Alfa Romeo/Sauber, хотя повод для разговоров об этом не самый убедительный: если у Валттери Боттаса долгосрочные договорённости со швейцарской командой, то контракт Гуаньюя Чжоу истекает в этом году.

С одной стороны, китайский гонщик явно прибавил, и иногда ему удаётся опередить более опытного напарника, с другой, будет ли этого достаточно, чтобы убедить новых совладельцев команды, компанию Audi?

Отчасти решение зависит от щедрости китайских спонсоров Чжоу, отчасти от предпочтений Андреаса Зайдля и его окружения, которые пока не вполне ясны, но почему бы ему не сделать ставку на того же Пуршера? Или на кого-то ещё из числа подающих надежды пилотов Ф2?

Кадровая ситуация в AlphaTauri изменилась совсем недавно, и велика вероятность, что на какое-то время состав итальянской команды останется стабильным. Т.е. в следующем году в ней продолжат выступать Юки Цунода и Даниэль Риккардо.

Но лучше понаблюдать за Серхио Пересом и развитием его отношений с Максом Ферстаппеном во второй части сезона: если по каким-то причинам что-то пойдёт не так, то Риккардо ещё может вернуться в Red Bull Racing. Впрочем, вероятность такого сценария не стоит преувеличивать.

Но те или иные перемены в команде из Фаэнцы не исключены, и связано это с позицией руководства компании Red Bull, а какая она, пока не очень понятно. Но ведь не зря уже упоминались разные сценарии, вплоть до продажи команды, и как минимум она может поменять название и титульного спонсора.

Одно можно сказать наверняка: Лоран Мекис, который в следующем году сменит Франца Тоста на посту руководителя итальянской команды, сейчас тщательно анализирует рынок пилотов с прицелом на более отдалённую перспективу.

Её новым спонсором может стать немецкий модный бренд Hugo Boss, а поскольку в 2026 году на машинах, построенных в Фаэнце, вместо моторов Honda появятся силовые установки производства Red Bull Powertrains-Ford, то очень вероятно, что место Юки Цуноды рано или поздно достанется кому-то другому, кто будет больше соответствовать всем этим переменам.

Может ли этим гонщиком стать Лиам Лоусон, в чьей скорости не стоит сомневаться? Из участников молодёжной программы Red Bull он наиболее перспективный, у него есть весьма богатый опыт побед в различных сериях, и он мечтает о Формуле 1. Но пусть новозеландец сначала выиграет титул в Super Formula, а там видно будет.