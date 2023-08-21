В Зандфорте шутят в адрес Макса Ферстаппена

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Организаторы Гран При Нидерландов на своих страницах в социальных сетях поделились шутливой картинкой, напомнившей о двух по-своему забавных эпизодах, произошедших после гонок в Венгрии и Бельгии.

Впрочем, забавными их можно называть только отчасти: речь о том, что в обоих случаях после побед Макса Ферстаппена были повреждены весьма ценные кубки, которые он завоевал на Хунгароринге и в Спа.

В первом случае из-за неосторожных действий Ландо Норриса был разбит на части фарфоровый кубок, над которым в течение многих недель трудились венгерские мастера художественной керамики. Впрочем, в компании Herendi Porcelan пообещали к концу сентября изготовить копию, которую будет невозможно отличить от оригинала.

Затем после победного дубля Red Bull Racing в Спа команда так шумно праздновала, что фактически затоптала трофей, причитавшийся ей за очередной успех в Кубке конструкторов.

«Эх, опять кубок сломали!» – воскликнул тогда Макс. Впрочем, говорят, что на этот раз повреждения не носили катастрофического характера, и трофей сразу удалось восстановить.

Поэтому в преддверии домашней гонки двукратного чемпиона мира в Зандфорте позволили себе по-доброму пошутить в его адрес, поделившись забавной фотографией и сопроводив её такой подписью: «Давайте бить рекорды, а не кубки!»

На снимке мы видим трофей, который получит победитель гонки, но надёжно завёрнутый в специальную упаковочную плёнку с пузырьками воздуха. Так он действительно целее будет!