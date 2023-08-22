Audi предостерегли, что быстрых успехов не будет

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Марк Галлахер – человек, в паддоке Формулы 1 давно и хорошо известный. Ныне он независимый консультант и аналитик, сотрудничает с целым рядом изданий, пишет книги об экономике Формулы 1, а в своё время работал в таких командах, как Jordan, Jaguar и Red Bull Racing. Его последней должностью был пост коммерческого директора моторостроительной компании Cosworth.

Галлахер хорошо знает и экономические закономерности современного автоспорта, и специфические особенности Формулы 1 – с этих позиций он выступил с предостережением в адрес компании Audi, которая придёт в чемпионат мира в 2026 году.

До этого остаётся два с половиной года, и в Audi активно готовятся: на базе автоспортивного подразделения компании в немецком Нойбурге полным ходом идут испытания будущей силовой установки, но также за кулисами происходят некие преобразования швейцарской компании Sauber Motorsport, чья команда пока выступает в Формуле 1 как Alfa Romeo.

Логично предположить, что в Audi мечтают добиться громких успехов, а не просто быть одним из участников чемпионата мира, но Галлахер предупредил, что для этого необходимо приложить особые усилия.

«Не хочу, чтобы мои слова поколебали чью-то уверенность, но я очень хорошо понимаю сложности, с которыми столкнётся Alfa Romeo/Sauber, – поделился он, принимая участие в подкасте издания GP Racing. – В психологии этой команды укоренилось, что она занимает позиции в середине пелотона и просто не знает, как оттуда выбраться. Это проявляется во многом.

У неё даже нет амбиций выйти на более высокий уровень, и структуру команды из Хинвила нельзя называть первоклассной. Отсюда такие результаты, тоже далеко не первоклассные. Поэтому Audi, чтобы добиться успехов в Формуле 1, в процессе создания заводской команды предстоит полностью перестроить всю эту организацию.

Наступит 2028 год, и Audi к этому времени будет выступать в чемпионате уже два года, однако ничего не добьётся. И тогда люди из совета директоров корпорации Volkswagen начнут стучать кулаками по столу и задаваться вопросом: «Что делать? Кого ещё позвать на помощь? В чём секрет успеха?»

Впрочем, в Хинвиле постепенно собирается неплохая группа опытных специалистов, которые разбираются в Формуле 1 не хуже Галлахера и вряд ли нуждаются в подобных предупреждениях. В частности, Андреаса Зайдля, ранее возглавлявшего команду McLaren, а ныне руководителя Sauber Group, и Джеймса Ки, который 1 сентября приступит к обязанностям технического директора швейцарской команды, нельзя упрекнуть в недостаточной компетентности.

Тем более, если в своё время Sauber сдерживал недостаток финансирования, то с приходом Audi такой проблемы точно быть не должно. Разумеется, к этой теме мы ещё не раз вернёмся, да и Марк Галлахер дал понять, что раньше 2028 года не будет смысла подводить даже предварительные итоги этого проекта.