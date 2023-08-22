Боттас занял 20-е место в велогонке в Колорадо

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Валттери Боттас отчитался о своих результатах в тяжёлой велогонке SBT GRVL, проходившей по весьма пересечённой местности в американском штате Колорадо.

Её дистанция, как сообщается на сайте организаторов, составляет «примерно 100 миль», а это больше 160 км, к тому же перепад высот на дистанции – порядка 1800 м. В общем, это целое испытание, преодолеть которое под силу только тренированному человеку, но не зря же Валттери практически весь свой августовский отпуск провёл в седле велосипеда.

«Я вчера проехал 100-мильную гравийную велогонку, и под конец дистанции у меня уже сильно сводило мышцы, – сообщил финн на своих страницах в социальных сетях. – Финишировал 20-м из 1000 участников. Это было по-своему весело, иногда приходилось преодолевать себя, но именно тогда перед тобой открывается возможность по-новому взглянуть на жизнь».

О том, насколько Валттери пришлось непросто, вполне красноречиво свидетельствует вот этот кадр, сделанный после финиша велогонки.

А подруга Боттаса, профессиональная австралийская велосипедистка Тиффани Кромвелл, поставила перед собой ещё более сложную задачу, но с честью с ней справилась: она заняла 2-е место среди участниц 142-мильной гонки (почти 230 км), длившейся 7 часов.