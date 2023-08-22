Формула Е: Сэм Бёрд перешёл в McLaren

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Команда McLaren, выступающая в Формуле Е, объявила состав пилотов на следующий сезон 2023/2024 годов. К Джейку Хьюзу присоединился Сэм Бёрд, заменивший Рене Раста. В прошлом сезоне Бёрд выступал за Jaguar, четыре раза поднялся на подиум и занял восьмое место в личном зачёте.

Сэм Бёрд: «Я очень рад присоединиться к команде McLaren в Формуле Е. Стать частью коллектива с таким богатым наследием, как у McLaren Racing, многое для меня значит.

Мы знаем, что предстоит многое сделать перед десятым сезоном, чтобы оказаться на позициях, на которых мы хотим быть – в числе лидеров.

Я рад стать частью команды и не могу дождаться начала подготовки к чемпионату. Я очень мотивирован и хочу вместе с McLaren добиться успеха в десятом сезоне».

Зак Браун, исполнительный директор McLaren Racing: «Я рад приветствовать Сэма в семье McLaren Racing. За годы в Формуле Е он продемонстрировал впечатляющий талант, и мы постараемся использовать его опыт и знания, чтобы помочь команде добиться успеха в десятом сезоне.

Я уверен, что в лице Сэма и Джейка мы получили одну из самых сильных пар пилотов в Формуле Е. Скорее бы начался десятый сезон!»