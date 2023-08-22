Макс Ферстаппен: Нас ждёт капризная погода в Зандфорте

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Гран При Нидерландов – домашний этап для Макса Ферстаппена. Гонщик Red Bull Racing и его напарник Серхио Перес рассказали, что ждут от предстоящего гоночного уик-энда в Зандфорте.

Макс Ферстаппен: «Летний перерыв получился действительно хорошим – я отлично отдохнул с друзьями. Я с нетерпением жду начала второй половины сезона и считаю, что нет лучшего места для его начала, чем Нидерланды.

В Зандфорте потрясающая трасса, а болельщики просто невероятные, поэтому я рад возвращению. Судя по прогнозу, погода может быть капризной, но я не имею ничего против как мокрой, так и сухой трассы. Мы сделаем всё возможное, чтобы заработать максимум очков».

Серхио Перес: «Я отлично провёл летний перерыв: вернулся в Мексику с семьей и много тренировался. Я чувствую себя отдохнувшим и готовым к работе.

На этой неделе я приехал на базу для работы с инженерами – всегда здорово встретиться после перерыва и начать подготовку к уик-энду. Я чувствую, что мы хорошо готовы. Я хочу продолжить с того места, на котором остановился в Спа и стабильно подниматься на подиумы в оставшихся гонках сезона.

В Зандфорте предстоит сложная гонка, поскольку борьба в пелотоне становится всё плотнее. Наша команда должна атаковать и максимально выложиться, чтобы показать хороший результат независимо от того, какой окажется погода в Зандфорте».