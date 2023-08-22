Марио Изола: В бэнкинге нагрузка на шины выше

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Компания Pirelli привезёт в Зандфорт жёсткую тройку составов С1, С2 и С3. Руководитель гоночного подразделения шинной компании Марио Изола прокомментировал такой выбор составов на Гран При Нидерландов.

Марио Изола: «Вторая половина сезона начинается с уникальной гонки. Гран При Нидерландов состоится в Зандфорте на одной из сложнейших трасс чемпионата, которая вернулась в Формулу 1 три года назад на волне местной поддержки Макса Ферстаппена, отблагодарившего своих болельщиков двумя победами.

Трасса очень извилистая с двумя профилированными поворотами – третьим и четырнадцатым, которые более крутые в сравнении с поворотами Индианаполиса. В бэнкинге нагрузка на шины выше, чем в обычных поворотах из-за более высоких скоростей и вертикальных нагрузок.

Мы привезём такие же шины, как и в 2022-м – по-крайней мере, под такими же названиями – С1, С2 и С3. Однако состав С1 – новый в этом году, который по степени жёсткости расположен между С2 и прошлогодним С1, называемый сейчас С0.

В прошлом году в гонке дважды выезжал автомобиль безопасности, и, по меньшей мере, четырнадцать гонщиков, включая первую тройку, использовали все три состава, что подчёркивает широкий выбор вариантов стратегии, который есть у команд на пит-уолл».