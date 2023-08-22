NASCAR: Райкконен мог быть в десятке, но попал в аварию

70

Кими Райкконен очень неплохо проявил себя в гонке NASCAR, проходившей в воскресенье на трассе дорожного типа в Уоткинс-Глен, но, к сожалению, в самом начале третьего отрезка дистанции стал жертвой инцидента с участием нескольких машин.

Самое обидное, что на протяжении значительной части второго отрезка Кими ехал в первой десятке, потом после пит-стопа потерял несколько позиций, но должен был вернуться в десятку после пит-стопов гонщиков лидирующей группы. Однако для финна всё завершилось вылетом с трассы и столкновением с барьером на 46 круге.

Похоже, что на рестарте Росс Честейн, напарник Кими по команде Trackhouse Racing, задел ехавшую перед ним машину, отправив её в разворот. Всё происходило в шикане Bus Stop; машины, разгоняясь, проходили её очень плотной группой, расстояния между ними были минимальными, и авария привела к своего рода цепной реакции. Несколько гонщиков, стараясь уйти от столкновения с виновниками инцидента, сместились с траектории, что только усугубило ситуацию.

Вот как прокомментировал случившееся сам Кими после обследования в медицинском центре трассы: «Вообще-то я не был непосредственным участником аварии и в том повороте выбрал хорошую траекторию, но машина, ехавшая передо мной, сместилась влево. К сожалению, времени отреагировать на это не было. Самый первый удар был совсем несильным, но потом кто-то ударил мою машину прямо в колесо, и меня отправили в разворот. На этом всё закончилось.

В ходе инцидента было повреждено рулевое управление, и продолжать гонку в любом случае было бы невозможно. К тому же у меня побаливает кисть, но всё пройдёт, когда я вернусь домой.

Но мне всё понравилось, для меня всё было в новинку, и я получил большое удовольствие, участвуя в гонке, пилотировал всё увереннее, и у меня было несколько неплохих дуэлей. Жаль, что я выбыл из борьбы. Я чувствовал, что машина способна на отличную скорость, но иногда гонки заканчиваются вот так.

Пока не знаю, буду ли ещё участвовать в гонках, посмотрим».

Можно сказать, что хотя Кими не добрался до финиша, его выступление произвело на всех сильное впечатление: после старта с 26-й позиции он постепенно продвигался вперёд и на каких-то кругах ехал 9-м.

Фактически из трёх известных европейских гонщиков до финиша добрался только Майк Роккенфеллер, заняв 30-е место. Даниил Квят был лишь 36-м, причём с отставанием на много кругов, но он потерял время в боксах из-за технических проблем с машиной.

А выиграл гонку Кайл Ларсон, гонщик команды Hendrick Motorsports, занимающий 3-е место в личном зачёте серии.