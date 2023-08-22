Пиастри стремится на равных соперничать с Норрисом

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Среди целей, которые Оскар Пиастри ставит перед собой на оставшиеся 10 гонок сезона – ликвидировать ошибки в пилотировании, что говорит о весьма самокритичном отношении к себе и своим результатам.

«Цели остаются прежними – продолжать наращивать скорость, доводить гонки до финиша, а также просто стараться ликвидировать хотя бы часть своих ошибок.

В большинстве сессий мне уже удаётся вплотную приблизиться к Ландо Норрису, но я хочу сделать следующий шаг и соперничать с ним на равных. Я попытаюсь этого добиться и продолжу работать над собой. Я доволен уже тем, что вышел на этот уровень, но мне кажется, что я в состоянии добиться большего.

Хотя некоторые ситуации, которые происходят по ходу гонок, невозможно воспроизвести (на симуляторе), и научиться с ними справляться можно только по мере накопления гоночного опыта. Поэтому надо стараться избегать неприятностей на трассе, прежде всего учиться тем или иным вещам, но при этом стараться всегда осваивать что-то новое, а не топтаться на месте и проходить одно и то же слишком много раз.

Но полагаю, всё это не зависит ни от того, насколько успешно выступает наша команда, ни от возможностей нашей машины. Разумеется, если удастся оказаться в благоприятном положении, то можно будет помечтать и о подиумах, хотя бы об одном, но посмотрим.

Я просто хочу в каждый уик-энд получать как можно больше новых знаний, и чтобы у меня было ощущение, что я сделал максимум возможного».