В Имоле надеются провести отменённую гонку в 2026-м

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Когда Гран При Эмилии-Романьи отменили из-за проливных дождей, руководитель Формулы 1 Стефано Доменикали заявил, что постарается компенсировать Имоле потерянный этап.

В интервью RacingNews365 бывший руководитель собственной команды, президент автодрома в Имоле Джанкарло Минарди рассказал о том, какой он видит эту компенсацию.

Джанкарло Минарди: «Нам повезло – трасса практически не пострадала, чего не скажешь о регионе в целом. К примеру, в Фаэнце ущерб был очень серьёзным, что очень осложнило жизнь людей.

Мы смогли помочь многим людям в регионе, и эта помощь продолжается и сейчас, многие предприятия пострадали настолько серьёзно, что до сих пор не открылись. Со временем становится понятен истинный ущерб для людей и региона, и он очень велик.

Пока у нас контракт до 2025 года, но мы бы очень хотели организовать Гран При и в 2026 году. Это позволит нам что-то вернуть региону, который зарабатывает большие деньги на проведении гонок Формулы 1. Гран При дают большой толчок развитию региона, который можно назвать итальянской автомобильной долиной.

Следующий год будет для нас невероятно насыщенным, мы примем и этап WEC. Мы уже сейчас очень активно работаем над подготовкой к следующему сезону».