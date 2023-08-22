Валттери Боттас: Я очень скучал по гонкам

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В Alfa Romeo надеются на прогресс во второй половине сезона…

Алессандро Алунни Брави, представитель команды: «В Зандфорте мы вернёмся в борьбу после двухнедельного перерыва и постараемся начать работу с чистого листа. Последние гонки перед перерывом не вполне соответствовали нашим ожиданиям, но мы оставили их позади, использовали этот опыт – и с нетерпением ждем начала второй половины сезона.

Этапы в Голландии и Монце будут очень насыщенными, в оба уик-энда нас ждет множество интересных мероприятий на трассе и за её пределами. Гонка в Монце будет домашней для нас и Alfa Romeo, но и в Зандфорте нас ждет множество специальных мероприятий.

При этом, мы полностью сосредоточены на борьбе, на реализации поставленной цели – финишировать впереди той группы, с которой мы сейчас боремся, заняв 7-е место в Кубке конструкторов по итогам сезона.

Впереди ещё десять гонок, у нас есть возможность добиться успеха, переломить ситуацию и выйти на первое место в нашей группе команд».

Валттери Боттас: «Хорошо, что удалось немного отдохнуть после напряженной первой половины сезона – я провел летний перерыв между Финляндией и Колорадо, смог восстановить силы и потренироваться, но очень скучал по гонкам и жду возвращения на трассу.

Мне нравится гоняться в Зандфорте, где в 2021 году я поднялся на подиум. Организаторы проделали блестящую работу, а болельщики устроили великолепное шоу – мы словно выступали на большом фестивале.

Команда проанализировала наши результаты в последних гонках. Мы не набрали очков, но показали признаки прибавки в скорости. Я уверен, мы сможем дать хороший бой соперникам и вернуться в первую десятку. Как всегда, важно хорошо провести уже первые тренировки – в столь плотной борьбе у нас нет права на ошибку».

Гуаньюй Чжоу: «Летние каникулы прошли позитивно. Я вернулся в Китай, повидался с семьей и друзьями, смог перезарядить батарейки. Перерыв всегда полезен, особенно в столь напряженном сезоне, но сейчас я очень хочу вернуться к работе.

На последних этапах мы прибавили в скорости, теперь нужно сделать следующий шаг. В предстоящий уик-энд и во всех гонках второй половины сезона мы выложимся полностью, чтобы заработать очки и вернуть свою позицию в Кубке конструкторов. Это будет непросто, но я уверен – мы сможем этого добиться.

С нетерпением жду гонку на уникальной трассе в Зандфорте. Надеюсь, мы устроим хорошее шоу для болельщиков».