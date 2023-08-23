Чжоу почти не волнуется по поводу контракта

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У Гуаньюя Чжоу контракт с Alfa Romeo до конца сезона, он заработал очки лишь в двух гонках, как и его напарник Валттери Боттас, и рассчитывает остаться в команде.

Гуаньюй Чжоу: «Мы с командой постепенно начинаем обсуждать вопрос с контрактом, сейчас самое подходящее время. В прошлом году в этой фазе сезона я волновался по этому поводу гораздо больше, чем сейчас, а сейчас волнения почти нет – я чувствую, что команда довольна составом и моей работой.

Я продолжаю работать так же, как раньше, и уверен, что всё решится само-собой. Но для этого нужно время. Я доволен командой, рад взаимодействовать с людьми, с которыми я работаю, и буду счастлив продолжить эту работу».