Дерек Уорик – третий стюард Гран При Нидерландов

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Как и на предыдущем этапе в Бельгии, в Зандфорте роль третьего стюарда вновь доверена Дереку Уорику, бывшему гонщику Формулы 1 и победителю «24 часов Ле-Мана».

Вместе с ним спорные моменты будут разбирать Тим Майер, сын бывшего руководителя McLaren Тедди Майера, ныне делегат FIA, отвечающий за организацию американских этапов чемпионатов мира, а также Феликс Хольтер, главный стюард DTM.

В этом году в Австрии, Саудовской Аравии, Австралии, Азербайджане и Канаде в роли третьего стюарда работал Энрике Бернольди, в Майами – Дэнни Салливан, в Монако – Эммануэле Пирро, в Венгрии – Витантонио Лиуцци, а для Уорика голландский этап станет уже четвёртым в этом сезоне после Бахрейне, Испании и Бельгии.