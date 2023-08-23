Элбон: Пока будет прогресс, я буду выступать за Williams

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Алекса Элбона связывает с Williams долгосрочный контракт, и пока всё складывается вполне удачно: он уже не раз подтвердил свою скорость, в команде его по праву считают лидером – он принимает участие в дискуссиях по всем ключевым вопросам, часто бывает на базе в Гроуве, и его волнуют не только результаты в этом сезоне, но и дальнейшие перспективы команды.

Неудивительно, что Джеймс Ваулз, возглавивший Williams в этом году, отзывается о своём гонщике более чем похвально.

«Очень приятно слышать такого рода оценки и знать, что человек, который руководит командой и занимается её укреплением, тебе доверяет, – поделился Алекс в интервью The Race. – Джеймс действительно хочет, чтобы я участвовал во всех процессах. Для меня это очень важно, и моё участие в работе команды становится всё более активным.

Я чувствую, что не просто пилотирую машины Williams. Джеймс всё больше привлекает меня к работе, я участвую в дискуссиях, посвящённых развитию команды, и в этом плане у меня больше дел, чем было в своё время в Toro Rosso, Red Bull или в моей первый год в Williams.

Говорят, что я молод, но это не так! Вообще-то мне уже 27 лет, и только кажется, что это всё ещё молодой возраст. Но в контексте Формулы 1 мне уже не так мало лет, и я приближаюсь к пику карьеры. Я бы сказал, что нашёл своего рода баланс между выступлениями на высоком уровне и количеством накопленного опыта и полученных знаний.

У меня долгосрочный контракт с Williams, и пока я в состоянии прогрессировать, я продолжу выступать за эту команду. Я действительно чувствую, что пилотирую лучше, чем когда-либо, но могу добиться большего. Я по-прежнему хочу подниматься на подиум и выигрывать гонки.

Больше всего стараний я прилагаю, чтобы сделать Williams командой, с которой я смогу добиться успеха. Хотя если по какой-то причине окажется, что это трудно, то, естественно, придётся подумать о других вариантах. Но пока я полностью сосредоточен на работе в Williams, а через несколько лет посмотрим, как всё сложится».