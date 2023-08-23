Кубок в Зандфорте вновь стилизован под приз 1939 года

4

Организаторы Гран При Нидерландов обнародовали первые фотографии кубков, которые в этом году получат победитель и призёры гонки в Зандфорте.

Создать их вновь было поручено дизайнерскому ателье Studio Piet Boon, которые опять обратились к истории голландского автоспорта, поэтому призы внешне напоминают те, что вручались на Гран При Зандфорта 1939 года, хотя в те времена он был гонкой совсем иного рода.

Но это несущественные детали, а суть в том, что на кубках есть изображение Королевского герба Нидерландов. На победном трофее он будет золотистым, на кубке за 2-е место – красным, а на третьем призе – синим.

Кубки выполнены из керамики, что символизирует вековую историю искусства фарфора, которым давно славилась Голландия.

В 2021 году это же ателье тоже создало призы по мотивам предвоенного Гран При Зандфорта, но тогда они были выполнены из переработанного стекла от пивных бутылок.

На днях мы рассказывали о том, как организаторы домашней гонки Макса Ферстаппена пошутили на темы незавидной судьбы трофеев, завоёванных им и Red Bull Racing в Венгрии и Бельгии – остаётся надеяться, что если в Зандфорте он в очередной раз добьётся успеха, то будет обращаться с ценным призом осторожнее.