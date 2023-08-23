Норрис: Когда люди познают успех, это вдохновляет

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В преддверии Гран При Нидерландов гонщики McLaren и Зак Браун приняли участие в утреннем эфире британского Virgin Radio, и это был довольно весёлый разговор, по ходу которого они признавались в любви к своей команде и своей работе.

Зак Браун: «Мы любим историю McLaren и хотим сами её творить, чтобы она продолжалась. Вместе с Ландо Норрисом, Оскаром Пиастри и вообще всеми сотрудниками команды нам это по силам. Сознание этого помогает двигаться вперёд, хотя начало сезона было для нас трудным, но такие испытания только способствовуют сплочению коллектива, и здорово, что сейчас мы показываем высокие результаты».

«В начале сезона я не улыбался, но я люблю свою работу и хочу наслаждаться каждой минутой, даже если уик-энд складывается не лучшим образом, – продолжил Норрис. – Впрочем, я действительно много улыбаюсь, даже по ходу этого сезона, когда надо было преодолевать различные трудности. Но важно поддерживать правильный настрой механиков и всей команды в целом, чтобы все продолжали упираться.

Ведь как только люди познают вкус успеха, их это вдохновляет, всем хочется добиться большего, и под конец первой половины сезона нам это удалось. Поэтому мне хочется улыбаться как можно чаще, но быть гонщиком Формулы 1 – самая лучшая работа в мире, поэтому иногда улыбку сдержать просто невозможно».

«Для меня это первый год в Формуле 1, и время летит стремительно, – подхватил Пиастри. – Первая половина сезона оказалась богатой на события, так что летний перерыв был очень кстати, в том числе у меня появилась возможность всё проанализировать. Я согласен с Ландо, мы увлечены делом, о котором мечтали с детства, и конечно, поскольку значительную часть года мы проводим на гоночной трассе, то надо получить от этого удовольствие, иначе будут появляться всякие мысли типа, «зачем я всем этим занимаюсь».

Нам особенно нравится сражаться в первых рядах, и когда тебе кажется, что уже совсем скоро мы сможем претендовать на призы, если всё сделаем как надо, то дело идёт веселее».

По ходу эфира всем троим задали вопрос: какая из встреч со звёздами Формулы 1 произвела наиболее сильное впечатление и запомнилась?

Зак Браун рассказал об эпизоде, произошедшим в 1991 году в Спа: он увидел, как Айртон Сенна шёл от одного моторхоума к другому, и хотя познакомиться с великим бразильцем не удалось, эта встреча врезалась в память. В то время 19-летний Зак ещё сам выступал в гонках, а на тот Гран При приехал просто как болельщик.

Оскар Пиастри поделился историей, датированной 2015 годом, когда он занимался картингом, а организаторы Гран При Австралии выбрали 20 юных местных гонщиков, которым доверили держать флаги рядом с машинами участников чемпионата мира.

«Я держал флаг Даниила Квята, и хотя его машина сломалась ещё во время прогревочного круга, я тогда впервые увидел всех гонщиков сразу, когда звучал национальный гимн Австралии, и я тогда был просто в восторге», – поведал Оскар, которого теперь самого считают одной из будущих звёзд Формулы 1.

«А я однажды участвовал в картинговой гонке вместе с Миком Шумахером, поэтому там был и его отец, Михаэль Шумахер, – рассказал Ландо, когда дошла очередь и до него. – Это было в 2012-м или 2013 году. Мик был моим соперником, а на гонках его часто сопровождал отец. Полагаю, когда тебе 12 лет, то встреча с таким человеком производит невероятное впечатление!»