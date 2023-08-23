Сайнс: Мне нравится скоростной характер Зандфорта

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Карлос Сайнс готовится к предстоящему Гран При Нидерландов и предвкушает возвращение на скоростную трассу в Зандфорте, ведь у неё есть ряд особенностей, которые испанскому гонщику Ferrari очень нравятся.

Карлос Сайнс: «Сезон продолжается, и странно возвращаться к гонкам в Зандфорте, ведь обычно это происходило в Спа, и первым этапом второй части чемпионата был Гран При Бельгии. В 2023 году это изменилось, но Зандфорт отлично походит для возвращения за руль, ведь именно на этой трассе ты ощущаещь, какие силы и как действуют на машину Формулы 1. После трёхнедельного перерыва все почувствуют это по большим нагрузкам на мышцы шеи.

Мне нравится скоростной характер этой трассы, здорово, что там есть бэнкинги, но я считаю, что в большей степени его определяют 5-й, 6-й и 7-й повороты.

А ещё там отличная атмосфера, и также надо признать, что болельщики Макса Ферстаппена всегда ко мне хорошо относились, так что мне вполне по душе голландский уик-энд. Замечательно, что трибуны автодрома всегда заполнены публикой, и Нидерланды – одна из тех стран, где Формула 1 сейчас очень популярна».