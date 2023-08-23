Шварцман заменит Сайнса в первой тренировке

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Согласно регламенту, каждая команда по ходу сезона должна дважды отдать первую тренировку молодому гонщику, проехавшему не более двух Гран При за карьеру.

Пока это правило начали выполнять только в AlphaTauri, когда за руль в Бахрейне сел Ник де Вриз, а в Зандфорте, если позволит погода – обещают дожди – Роберт Шварцман заменит Карлоса Сайнса в первой тренировке.

Фредерик Вассёр, руководитель команды: «Роберт проедет в Зандфорте на машине Карлоса, и ещё одну тренировку, вероятно, в Абу-Даби — на машине Шарля».

В прошлом году Шварцман работал на свободных заездах в США и Абу-Даби.