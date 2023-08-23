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Автоспорт

Стало известно, кто разбил бывшую Pagani Zonda Хэмилтона

Стало известно, кто разбил бывшую Pagani Zonda Хэмилтона

Мы уже рассказывали, что бывшая машина Льюиса Хэмилтона Pagani Zonda 760 LH, изготовленная для него по индивидуальному заказу, второй раз в своей истории попала в аварию.

В прошлом году Льюис продал машину за 10 миллионов евро, и на днях новый владелец попал в серьёзную аварию, потеряв управление в туннеле на шоссе A55 в Уэльсе. Британскому изданию MailOnline удалось выяснить, кто именно находился за рулём Pagani Zonda 760 LH в момент аварии.

Им оказался 44-летний миллиардер Марк Рэдклифф. Именно он приобрёл машину у Хэмилтона, и по словам очевидцев, он выходил из разбитой машины с водительской стороны после аварии.

Марк Рэдклифф заработал своё состояние, основав один из крупнейших в Великобритании онлайн-магазинов сантехники Victorian Plumbing.

Источник:www.f1news.ru

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