Автоспорт
Стало известно, кто разбил бывшую Pagani Zonda Хэмилтона
Мы уже рассказывали, что бывшая машина Льюиса Хэмилтона Pagani Zonda 760 LH, изготовленная для него по индивидуальному заказу, второй раз в своей истории попала в аварию.
В прошлом году Льюис продал машину за 10 миллионов евро, и на днях новый владелец попал в серьёзную аварию, потеряв управление в туннеле на шоссе A55 в Уэльсе. Британскому изданию MailOnline удалось выяснить, кто именно находился за рулём Pagani Zonda 760 LH в момент аварии.
Им оказался 44-летний миллиардер Марк Рэдклифф. Именно он приобрёл машину у Хэмилтона, и по словам очевидцев, он выходил из разбитой машины с водительской стороны после аварии.
Марк Рэдклифф заработал своё состояние, основав один из крупнейших в Великобритании онлайн-магазинов сантехники Victorian Plumbing.