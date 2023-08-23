Стало известно, кто разбил бывшую Pagani Zonda Хэмилтона

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Мы уже рассказывали, что бывшая машина Льюиса Хэмилтона Pagani Zonda 760 LH, изготовленная для него по индивидуальному заказу, второй раз в своей истории попала в аварию.

В прошлом году Льюис продал машину за 10 миллионов евро, и на днях новый владелец попал в серьёзную аварию, потеряв управление в туннеле на шоссе A55 в Уэльсе. Британскому изданию MailOnline удалось выяснить, кто именно находился за рулём Pagani Zonda 760 LH в момент аварии.

Им оказался 44-летний миллиардер Марк Рэдклифф. Именно он приобрёл машину у Хэмилтона, и по словам очевидцев, он выходил из разбитой машины с водительской стороны после аварии.

Марк Рэдклифф заработал своё состояние, основав один из крупнейших в Великобритании онлайн-магазинов сантехники Victorian Plumbing.