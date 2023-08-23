Тото Вольфф: Цель – второе место в Кубке конструкторов

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Перед началом уик-энда в Зандфорте руководитель команды Mercedes Тото Вольфф говорил о задачах на вторую половину сезона…

Тото Вольфф: «Приятно вернуться к работе. Летний перерыв был необходим и позволил хорошо отдохнуть, но мы – гонщики и скучаем по острым ощущениям от борьбы.

Мы получили заряд энергии и отлично готовы к продолжению сезона. Мы не опускаем руки, нам есть за что бороться. Наша цель – второе место в Кубке конструкторов и уверенный прогресс в работе с машиной 2024 года. Эти задачи мы начнём выполнять уже в этот уик-энд.

Зандфорт – отличное место для продолжения сезона. Это сложная трасса старой школы, проложенная в дюнах. Страстные голландские болельщики создают невероятную атмосферу, Гран При Нидерландов – это всегда фантастический праздник нашего спорта. Уверен, этот год не станет исключением. С нетерпением жду предстоящий этап».