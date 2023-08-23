Вассёр: У машины 2024 года будет другое шасси

8

Руководитель команды Ferrari Фредерик Вассёр о машине 2024 года и составе команды…

Фредерик Вассёр: «В этом году у нас ещё будут некоторые новинки для SF-23, мы представим их позже, но важно отметить, что машина 2024 года получит другое шасси. Она будет совершенно иной, какие-то детали она унаследует у SF-23, но не в области шасси и кузова.

В этом году машины Red Bull сильнее нас во всех областях. Они максимально используют все факторы – гонщиков, мотор, шасси, аэродинамику, подвеску, стратегию. Но было бы неправильно сказать, что они намного лучше нас в той или иной области. Скорее, это нам нужно попытаться извлечь максимальную пользу из того, что у нас есть – в каждой отдельной области, везде сделать небольшой шаг вперед.

До окончания контрактов с пилотами ещё 18 месяцев, но мы хотим прояснить ситуацию с составом команды до начала следующего сезона. Это значит, что нам нужно всё обсудить до конца года, но у нас есть ещё 4 или 5 месяцев, чтобы принять решение».