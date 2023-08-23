Ваулз: Миллиард за команду Формулы 1 – не так и много

11

В середине июня президент Формулы 1 Стефано Доменикали говорил, что благодаря возросшему интересу к чемпионату некоторым командам поступают предложения о продаже за почти миллиард долларов США. Руководитель команды Williams Джеймс Ваулз считает, что в текущей ситуации это не такая большая сумма, и в дальнейшем стоимость команд возрастёт ещё больше.

Джеймс Ваулз: «Интересный вопрос: миллиард долларов за команду – много или нет? Я бы не сказал, что это много. Самая дешёвая команда NFL, если вы захотите её купить, обойдётся вам в четыре миллиарда долларов, а дорогая команда будет стоить уже шесть миллиардов.

Для Формулы 1 – миллиард за команду не так и много, и стоимость будет только увеличиваться, поскольку у нашего спорта значительный потенциал для дальнейшего роста».