Фернандо Алонсо обозначил цель на вторую половину сезона

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Фернандо Алонсо зарабатывал очки во всех гонках этого сезона. В Зандфорте гонщик Aston Martin оценил свои выступления в 2023-м и рассказал о задачах, которые стоят перед командой в предстоящих гонках.

Фернандо Алонсо: «Перерыв я провёл в Испании в своём родном городе, а не на Ибице или Майорке. Я отдыхал с семьёй и готовился ко второй половине сезона. Мне было достаточно легко переключиться на отдых – нам всем нужно было немного времени, чтобы перевести дыхание. Возможно, механикам перерыв был нужен даже сильнее, чем гонщикам, особенно после четырёх гонок в июле.

Впереди напряжённый график со сдвоенными этапами и гонками за пределами Европы. До Абу-Даби ещё далеко, но я чувствую, что полон энергии.

В каком-то смысле результаты в первой половине сезона оказались неожиданными. Команда продемонстрировала высокий уровень, и в первых гонках мы оказались очень сильны, использовав все возможности.

В последних гонках перед перерывом мы оказались недостаточно конкурентоспособными, но всё равно продолжили зарабатывать очки. Во второй половине сезона мы хотим вернуть себе конкурентоспособную форму.

Позади Red Bull между Mercedes, Ferrari, Aston Martin и McLaren идёт очень плотная борьба, и мы хотим участвовать в ней вплоть до гонки в Абу-Даби. Такова цель на вторую половину года».

Отвечая на вопрос, как команда сможет вернуть форму, которую демонстрировала в первых гонках сезона, Фернандо ответил: «Я не знаю. В Формуле 1 всё меняется очень быстро. Скорость в первых гонках для нас самих стала сюрпризом, но при этом зимой команда очень много работала, чтобы решить прошлогодние проблемы.

В этом сезоне в большинстве гонок у нас не было проблем с надёжностью и стратегией, что и позволило добиться таких результатов. Одной скорости машины недостаточно – нужно всё сделать правильно во время гоночного уик-энда, начиная с первой тренировки и заканчивая гонкой.

Мы оказались в числе ведущих команд, но при этом стараемся развиваться не только на трассе, но и за её пределами. И сейчас это является главным вызовом для Aston Martin.

Мы надеемся, что новинки, подготовленные к этому этапу, позволят нам увидеть чёткое направление для дальнейшего развития не только в этом году, но и в следующем. Надеюсь, что аэродинамические обновления сработают в соответствии с ожиданиями.

Подиум в Зандфорте? Я на это надеюсь».