Гран При Нидерландов: Изменения на трассе

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Изменений на трассе автодрома в Зандфорте не так много, и на первый взгляд они не слишком существенные, но их должны оценить не только гонщики, но и маршалы.

Как явствует из официальной информации FIA, с правой стороны трассы в 7-м и 8-м поворотах, а также в зоне безопасности 12-го поворота установлены новые, более эффективные заграждения, основное предназначение которых – защищать именно маршалов от разного рода обломков, которые могут разлетаться в случае аварий.

Кроме того, в конце старт-финишной прямой перед 1-м поворотом была сглажена кочка, а также более ровными стали участки асфальтового покрытия с правой стороны между 5-м и 6-м поворотами.