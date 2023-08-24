Гран При Нидерландов: Расписание пресс-конференций

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В Зандфорте официальные пресс-конференции FIA начнутся в четверг. Гонщиков разделят на четыре группы – две из них ответят на вопросы пишущих журналистов в пресс-центре, а две выйдут к телекамерам.

В четверг пресс-центр посетят две пятёрки гонщиков. В первой на вопросы ответят Даниэль Риккардо (AlphaTauri), Лэнс Стролл (Aston Martin), Фернандо Алонсо (Aston Martin), Джордж Расселл (Mercedes) и Макс Ферстаппен (Red Bull Racing).

Через 35 минут их сменят Гуаньюй Чжоу (Alfa Romeo), Пьер Гасли (Alpine), Карлос Сайнс (Ferrari), Кевин Магнуссен (Haas F1) и Логан Сарджент (Williams).

Остальные гонщики в четверг выйдут к телекамерам.

В пятницу в пресс-центре на вопросы ответят представители команд: Петер Байер (AlphaTauri), Гюнтер Штайнер (Haas F1), Джеймс Ваулз (Williams), Том Маккаллоу (Aston Martin), Энрико Кардиле (Ferrari) и Пол Монаган (Red Bull).

В субботу и воскресенье на вопросы ответит лучшая тройка дня.