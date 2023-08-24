Гюнтер Штайнер: Сейчас я вообще не хочу рисковать

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Гюнтер Штайнер, руководитель команды Haas F1, объяснил, почему они без особых колебаний решили продлить контракты с Нико Хюлкенбергом и Кевином Магнуссеном на 2024 год и не рассматривали вариант с приглашением более молодых, но менее опытных гонщиков.

С новичками американская команда уже экспериментировала: в 2021 году за неё выступали Мик Шумахер и Никита Мазепин, и тот сезон стал худшим в её недолгой истории – впрочем, не только по этой причине.

«Когда вы рассматриваете подобные варианты, то лишь в редких случаях они не будут сопряжены с риском, – заявил Штайнер. – А сейчас я вообще не хочу рисковать, поскольку не думаю, что это было бы правильно. Идти на риск можно лишь тогда, когда это того стоит, но в настоящий момент нам хочется стабильности.

Одна часть проблем команды решена – по-моему, с гонщиками у нас всё хорошо. Теперь осталось разобраться с машиной. Мы движемся вперёд постепенно. В прошлом году нас тревожила ситуация с гонщиками, но в этом году таких тревог уже нет. Не будет их и в следующем году, и это хорошо. Эта задача решена, и можно заняться следующим вопросом, который требует внимания.

Вообще ситуация с гонщиками со временем становится всё сложнее. Или приходится идти на большой риск, хотя бывает, что именно когда вы рискуете, перед вами открываются большие возможности.

Если взять пример McLaren, то они сделали отличный выбор, пригласив Оскара Пиастри в напарники к Ландо Норрису. С Ландо вообще всё замечательно, но и Пиастри, похоже, хороший гонщик, хотя нужно чуть больше времени, чтобы сделать окончательный вывод.

Но есть пример других команд, и если в случае с одной из них всё идёт нормально, то в трёх или четырёх других этого сказать нельзя. Так что приглашать молодого гонщика – по-прежнему серьёзный риск, и я не знаю, как быть в таких случаях. Остаётся лишь надеяться на лучшее».