IndyCar: Маркус Эриксон переходит в Andretti Autosport

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С 2024 года Маркус Эриксон, бывший гонщик Формулы 1, ныне вполне успешно продолжающий карьеру в американской серии IndyCar, будет выступать за Andretti Autosport. Сообщается, что швед, в 2022-м выигравший знаменитую гонку Indy 500, подписал с командой Майкла Андретти многолетний контракт.

В следующем сезоне 32-летний Эриксон станет новым напарником молодых, но подающих большие надежды американцев Колтона Херты и Кайла Кирквуда. А вот останется ли в команде Роман Грожан, ещё один ветеран Формулы 1, чей контракт с Andretti истекает в этом году, пока неизвестно.

«Как и все, мы внимательно следили за успехами Маркуса и были под впечатлением от того, как быстро он доказал, что по праву относится к лучшим гонщикам IndyCar, – прокомментировал Майкл Андретти. – Не секрет, что мы хотим выигрывать гонки и чемпионаты, а чтобы добиться этого, нам нужны такие гонщики как Маркус, которого отличает и природный талант, и агрессивная манера ведения борьбы на трассе».

«Я очень рад, что в следующем сезоне присоединюсь к Andretti Autosport, и очень этим горжусь, – продолжил Маркус. – Андретти – одно из легендарных имён в автоспорте, и, безусловно, когда я присоединюсь к этой команде, сбудется моя мечта.

Я хочу поблагодарить Майкла за доверие, и мне уже не терпится познакомиться во всеми в этой команде. Начинается новая глава моей карьеры, впереди интересные времена!»

В команде Chip Ganassi Racing, за которую Эриксон выступает с 2020 года, высоко отозвались о своём гонщике, которому осталось провести в её составе всего три этапа: «Мы желаем Маркусу всего наилучшего в его будущих начинаниях. За время выступлений в CCR он одержал 4 победы, в том числе выиграл Indy 500. Мы стремимся уверенно завершить сезон и продолжить наши победные традиции. О дальнейших изменениях в нашем составе объявим в своё время».

За три гонки до завершения сезона Эриксон занимает 6-ю строчку личного зачёта IndyCar, но при удачном стечении обстоятельств может завершить чемпионат и на более высоком месте.