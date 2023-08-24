Ландо Норрис: В 2025-м у нас будут хорошие шансы

В середине августа команда McLaren запустила новую аэродинамическую трубу. Ландо Норрис призвал не ждать немедленного эффекта, но считает, что в 2025 году благодаря обновлённой инфраструктуре McLaren построит машину, за рулём которой можно побороться за титул.

Ландо Норрис: «Существует разница между тем, чтобы собрать все необходимые составляющие, и тем, чтобы заставить эти элементы работать. К нам приходят новые специалисты из Red Bull и Ferrari, теперь у нас есть новая аэродинамическая труба, и вскоре заработает новый симуляторе.

Команде потребуется время на то, чтобы извлечь максимум пользы из всего того, что есть в нашем распоряжении. Первые заметные изменения, связанные со скоростью машины, станут видны в следующем году. Возможно, мы сможем побороться на нечто большее в 2024-м, но весьма вероятно, что мы получим шанс в 2025-м».

Говоря о перспективах McLaren в этот уик-энд в Зандфорте, Ландо сказал: «Трасса чем-то напоминает трассу в Будапеште, поэтому нет причин думать, что мы не сможем продолжить в том же духе.

Для того, чтобы претендовать на победу, нам потребуется удача. Например, в виде технических проблем у Макса Ферстаппена. В нормальной ситуации нам сейчас сложно претендовать на первое место. У меня нет уверенности, что мы сможем навязать борьбу Максу».