В Haas подтвердили состав пилотов на 2024-й

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Команда Haas подтвердила состав пилотов на сезон 2024 года – контракты продлены с Нико Хюлкенбергом и Кевином Магнуссеном.

Нико Хюлкенберг: «Приятно заранее разобраться с контрактом на следующий сезон, чтобы теперь полностью сосредоточиться на гонках и улучшении результатов. Мне нравится быть частью команды, и я разделяю страсть Джина Хааса и Гюнтера Штайнера.

Мы ведём борьбу в очень плотной средней группе, и я с нетерпением жду дальнейшего развития в 2024-м».

Кевин Магнуссен: «Я очень рад продолжить сотрудничество с Haas. Моё возвращение в команду в 2022-м получилось неожиданным, но было наполнено множеством ярких моментов. Хотя сезон сложился не так, как мы надеялись, мы смогли заработать очки и продемонстрировать потенциал машины.

В 2023-м предстоит провести ещё много гонок и лучше понять VF-23, поскольку полученные знания помогут в создании машины 2024 года.

Я благодарен Джину Хаасу и Гюнтеру Штайнеру за то, что они дали мне возможность продолжить выступать в спорте, который я люблю».

Гюнтер Штайнер, руководитель команды: «Можно с уверенностью сказать, что в этом сезоне Формулы 1 у нас очень сильная пара пилотов, и нет никаких причин что-либо менять.

Мы отлично знаем Кевина, и я рад, что его ждёт седьмой сезон в цветах Haas. Только за нашу команду он провёл 113 стартов, поэтому мы знаем его сильные качества, а его знания и опыт помогают команде.

Другую сторону боксов занял Нико и без суеты и помпы доказал, что является ценным членом команды. Он приближается к двухсотому старту в Формуле 1, и мы очень рады, что пользуемся преимуществом его опыта.

В этом сезоне нам пришлось решать проблемы, связанные с VF-23. Мы их не скрываем, и команде очень повезло, что у нас есть два гонщика, предоставляющих инженерам ценную обратную связь.

Кевин и Нико хорошо ладят и зарабатывают очки. Нико особенно хорош в квалификациях, и в этом сезоне шесть раз выходил в финал. Он с 2019 года не выступал на регулярной основе, но при этом поддерживал свою физическую форму, что говорит о его профессионализме.

Следует отметить, что наши гонщики максимально выкладываются не только в команде, но и активно взаимодействуют с нашими партнёрами и болельщиками. Кевин и Нико получают удовольствие от спорта, они уже зрелые люди и понимают, что от них требуется. Сейчас команда может готовиться к 2024 году, чтобы создать машину, которая позволит регулярно зарабатывать очки».