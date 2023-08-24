Валттери Боттас: Нам пришлось пересмотреть цели

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Перед Гран При Нидерландов Alfa Romeo занимает девятое место в Кубке конструкторов. В Зандфорте Валттери Боттас рассказал, что во время летней паузы в команде пересмотрели цели на сезон, и теперь сосредоточатся на том, чтобы завоевать седьмое место.

Валттери Боттас: «Летний перерыв прошёл отлично – я многое сделал, многое увидел, посетил новые места, встретился с новыми людьми. Я принял участие в велогонке, проехав сто миль. Тем самым, я испытал себя, и мне это нравится, а сейчас приехал отдохнувшим в Зандфорт.

После первой половины сезона нам пришлось пересмотреть цели. Реалистично мы можем рассчитывать на седьмое место в Кубке конструкторов – и наша задача состоит в том, чтобы завоевать его по итогам сезона.

Но при этом важно, чтобы не пострадала разработка машины для следующего года. У нас по-прежнему остаются долгосрочные цели».