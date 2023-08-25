Чжоу: В Китае растёт популярность Формулы 1

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Гран При Китая не проводится уже три года подряд и вернётся в чемпионат мира только весной 2024-го, но Гуаньюй Чжоу, во время летнего отпуска побывавший на родине, уверяет, что популярность автоспорта там только растёт, особенно среди молодёжи.

Гуаньюй Чжоу: «Я очень рад, что вновь побывал на родине, и в первые дни вместе с китайскими спонсорами нашей команды и людьми из моего окружения побывал на нескольких деловых встречах. В Китае растёт популярность автоспорта, прежде всего у молодого поколения, у ребят, которые на пять-десять лет младше меня.

Они уже очень много знают о Формуле 1 в целом, и в целом это говорит о тех улучшениях, которых удалось добиться Liberty Media. Интерес к чемпионату мира растёт не только в США, но и в Китае и вообще в Азии. Это хорошо, но важнее всего то, что моя домашняя гонка возвращается в следующем году, и я жду её с большим нетерпением.

В этом году мне лучше удавалось проводить гонки так, как я считаю нужным, и это помогало несколько повысить результаты. В прошлом году моим слабым местом были квалификации, скорость на одном быстром круге, и команда в целом выступала не очень стабильно.

В 2023-м мы работаем более эффективно, хотя, разумеется, по-прежнему не так быстры, как бы нам хотелось. Понятно, что мы ожидали большего, и сезон складывается непросто, но на его вторую половину мы ставим перед собой чёткие цели: команда стремится занять 7-е место в Кубке конструкторов.

Между Alfa Romeo, Williams, AlphaTauri и Haas идёт очень острое соперничество, но я думаю, что мы всё-таки в силах выполнить эту задачу. На нескольких следующих гонках команда представит ряд технических новинок, так что ко второй половине сезона мы готовы.

Если говорить о следующем годе, то в прошлом сезоне в это время я нервничал гораздо больше, чем сейчас, и будем надеяться, что нам удастся успешно завершить переговоры с командой, которые начались ещё до летнего перерыва. Мне нравится с ней сотрудничать, тем более в будущем она получит статус заводской, и для нас это важный момент. Поэтому я постараюсь добиться как можно более высоких результатов на трассе, а остальное должно проясниться со временем в ходе более детальных переговоров с командой».