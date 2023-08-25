Даниэль Риккардо вернулся в паддок с рукой в гипсе

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Когда Даниэль Риккардо вечером в пятницу вернулся в паддок автодрома в Зандфорте, ни у кого не осталось сомнений в том, что он действительно не в состоянии пилотировать гоночную машину как минимум в этот уик-энд.

Его левая рука, прежде всего запястье и кисть, в гипсе и покоится на перевязи. В комментариях к одному из сегодняшних постов на его страницах в социальных сетях уточняется, что у австралийца сломана одна конкретная кость запястья, а не кисть, однако сколько времени займёт процесс реабилитации, пока неясно.

Поэтому лучше не заниматься прогнозами, а просто пожелать Даниэлю скорейшего и полного выздоровления, ведь сейчас важнее всего полностью восстановиться после травмы.