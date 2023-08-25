Ф2: Поул неожиданно достался Джеку Кроуфорду

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Квалификации Формулы 2 в Зандфорте прошла по странному сценарию, но любопытные события начали происходить ещё до того, как гонщики успели проехать первые быстрые круги.

Между машинами Джека Дуэна и Виктора Мартена на высокой скорости едва не произошёл контакт, когда два участника Академии Alpine, выступающие за разные команды Ф2, затеяли спор за более благоприятную позицию на трассе. К счастью, обошлось без последствий, разве что Дуэн по радио весьма нелестно высказался в адрес француза.

Именно Джек первым показал более-репрезентативное время, но затем его перекрыл дебютант сезона Джек Кроуфорд, и в этот момент не было особых сомнений, что и его результат (1:21,210) вскоре будет перекрыт. Не так уж много в первой половине получасовой сессии ему уступили Деннис Хаугер, Фредерик Вести и упомянутый Дуэн.

Но вот что было дальше: после первых 15 минут все гонщики вернулись на пит-лейн, получили свежую мягкую резину, после чего борьба за поул возобновилась. Однако сразу продолжились и неожиданности: Кроуфорд, выезжая с пит-лейн, зацепился передним крылом за машину Клемента Новалака.

Крыло было сломано, поэтому Джеку пришлось проехать круг и вновь заехать в боксы команды Hitech на замену носового обтекателя. Этот инцидент на пит-лейн стюарды решили расследовать после сессии.

Но едва заезды возобновились, они тут же были остановлены вновь красными флагами – Джехан Дарувала не удержал машину на трассе и вылетел в барьеры в 3-м повороте. На этом сессия для него была закончена – мало того, что машина заглохла, но она ещё и получила серьёзные повреждения.

Когда красные флаги наконец-то убрали, до конца сессии оставалось меньше семи минут. Все гонщики (кроме Дарувалы, естественно) приступили к решающему штурму поула, хотя понятно, что реальные шансы были не у всех.

Вот только доехать до конца быстрый круг не удалось никому – вновь вывесили красные флаги, на этот раз из-за вылета Хуана-Мануэля Корреа, который явно перестарался и вылетел в гравийную зону безопасности в 10-м повороте, когда ехал с опережением графика Кроуфорда.

Это обещало весьма суетливую концовку сессии, посколько в распоряжении её участников не осталось и четырёх минут. С одной стороны, и этого вполне хватило бы на одну финальную попытку; с другой, довести её до конца не удалось никому. Машина Новалака подскочила на кочке, потеряла стабильность и оказалась на обочине, оставив длинную отметину на отбойниках на выходе из 3-го поворота.

Дирекция гонки приняла решение не возобновлять квалификацию, и результаты остались такими, каким они были к середине сессии. Т.е. поул достался Джеку Крофуорду, рядом с его машиной в воскресенье будет стартовать Деннис Хаугер, из второго ряда гонку начнут Фредерик Вести и Зейн Мэлони.

А вот в субботнем спринте гонку с поула начнёт Тео Пуршер, лидирующий в личном зачёте молодёжной серии, показавший сегодня только 10-й результат. Это тот случай, когда частично реверсивный порядок старта ему действительно на руку: в Зандфорте очень непросто обгонять, и у французского пилота ART есть все шансы заработать 10 очков за победу в короткой гонке.

Результаты квалификации

Пилот Команда Время Разница Круги 1. Д.Кроуфорд Hitech GP 1:21.210 — 09 2. Д.Хаугер MP Motorsport 1:21.244 +0.034 12 3. Ф.Вести Prema 1:21.322 +0.112 08 4. З.Мэлони Carlin 1:21.337 +0.127 12 5. Д.Дуэн Virtuosi Racing 1:21.358 +0.148 10 6. О.Берман Prema 1:21.417 +0.207 08 7. Х.-М.Корреа Van Amersfoort Racing 1:21.437 +0.227 11 8. В.Мартен ART Grand Prix 1:21.442 +0.232 09 9. А.Хаджар Hitech GP 1:21.459 +0.249 10 10. Т.Пуршер ART Grand Prix 1:21.497 +0.287 09 11. К.Маини Campos Racing 1:21.551 +0.341 09 12. А.Иваса DAMS 1:21.598 +0.388 08 13. К.Новалак Trident 1:21.599 +0.389 10 14. Р.Ферсхор Van Amersfoort Racing 1:21.617 +0.407 11 15. Р.Бошунг Campos Racing 1:21.703 +0.493 10 16. Д.Дарувала MP Motorsport 1:21.725 +0.515 10 17. А.Леклер DAMS 1:21.945 +0.735 09 18. А.Кордил Virtuosi Racing 1:21.961 +0.751 09 19. Э.Фиттипальди Carlin 1:22.002 +0.792 12 20. Р.Станек Trident 1:22.010 +0.800 11 21. Р.Ниссани PHM by Charouz 1:22.773 +1.562 11 22. Д.Мейсон PHM by Charouz 1:23.763 +2.553 11